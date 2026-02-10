Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. S.K. idaresindeki otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gözova köyü yakınlarında N.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçta bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

