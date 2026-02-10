Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştiriliyor.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:23
        TOGÜ ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştiriliyor.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında planlanan eğitimler, Tokat merkez dahil olmak üzere 11 ilçede eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

        "Kampüsten Kırsala: Dijital Finansal Okuryazarlıkla Güçlenen Kadınlarımız" projesi kapsamında, kadınların dijital finansal okuryazarlık düzeylerini artırmaya yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Taşlıçiftlik köyünde düzenlenen etkinlikte, öğretim görevlisi Nadide Elif Gözen eğitmen olarak yer aldı.

        Program kapsamında katılımcılara, dijital çağda finansal bilinç, bütçe yönetimi, güvenli dijital finansal işlemler ve dolandırıcılıktan korunma gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Etkinliğe ayrıca İl Jandarma Komutanlığı da destek vererek güvenli dijital işlemler konusunda bilgilendirme yaptı.

        Kadınların ekonomik hayata daha bilinçli ve güçlü bir şekilde katılımını amaçlayan eğitim programı, TOGÜ'nün toplumsal katkı misyonu doğrultusunda kırsal alanlarda farkındalık oluşturmayı ve kadınların dijital finansal becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

