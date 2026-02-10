Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Niksar Kaymakam Perçi, öğrencilerle buluştu

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Tecrüben Tecrübem Olsun Okul Projesi" programına konuşmacı olarak katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:42
        Niksar Kaymakam Perçi, öğrencilerle buluştu
        Kaymakam Perçi, mesleki deneyimlerini, kamu yönetimi alanındaki kariyer yolculuğunu ve iş hayatına dair önemli tecrübelerini gençlerle paylaştı.


        Öğrencilerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayan Perçi, hedef belirlemenin, azimle çalışmanın ve kendine güvenmenin başarıya giden yolda temel unsurlar olduğuna dikkat çekti.

        Okul Müdürü Gültekin Güneş, geleceğin meslek sahipleri olan gençlere ilham veren bu anlamlı buluşmaya katkılarından dolayı Kaymakam Perçi'ye teşekkür etti.

        Programın ardından okul bahçesinde fidan diken Perçi, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması amacıyla gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

