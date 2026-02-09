Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı

        Tokat'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik Kitap Kurdu Yarışması'nın lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:20 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:20
        Tokat'ta "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı
        Tokat'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik Kitap Kurdu Yarışması'nın lansmanı gerçekleştirildi.

        Kentte, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İstiklal Marşı okundu ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın 10 yıl önce çıktığı yolda bugün 81 il ve 605 ilçede faaliyet gösteren güçlü bir gençlik hareketine dönüştüğünü söyledi. Beşinci, bu süreçte Tokat'taki gönüllülerin önemli katkıları bulunduğunu ifade etti.

        Beşinci, gençliğe yönelik hedeflerine ilişkin, "Oradaki entelektüel gençlerden kastımız okuyan, düşünen, kendini geliştiren, fikri açık, ufku açık, kültürel zenginliğe ve derinliğe ulaşmış gençlik." dedi.

        Kitap Kurdu projesine verdikleri öneme dikkati çeken TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, şunları kaydetti:

        "Buradan hareketle belki de göz bebeğimiz olan en kıymetli projemiz Kitap Kurdu projemizi Tokat'ta da başlatmayı hedefliyoruz. Bu lansmanla birlikte tüm gençlerimizi bu anlamlı projeye davet ediyoruz."

        Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarıya ilişkin sözlerine de yer veren Beşinci, "Cumhurbaşkanımız bizlere başarının sırrını dört kelimeyle özetliyor, 'Oku, düşün, uygula, neticelendir.' Şimdi ben gençlerimize soruyorum, okumaya, düşünmeye, sahada uygulamaya ve sonuç almaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

        Kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yapan Beşinci, yarışmanın Türkiye genelinde 81 il ve 605 ilçede gerçekleştirileceğini belirterek, Tokat'tan dereceye giren öğrencilerin çıkmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

        Programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

