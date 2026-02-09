Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta AK Parti Kadın Kolları'na YEDAM farkındalık eğitimi verildi

        Yeşilay Tokat Şubesi tarafından AK Parti Tokat İl Kadın Kolları üyelerine yönelik bağımlılık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:47 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:47
        Tokat'ta AK Parti Kadın Kolları'na YEDAM farkındalık eğitimi verildi
        Yeşilay Tokat Şubesi tarafından AK Parti Tokat İl Kadın Kolları üyelerine yönelik bağımlılık eğitimi düzenlendi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlilerince, AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül San'ın başkanlığında gerçekleştirilen farkındalık programında, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından kumar bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Programda ayrıca YEDAM'ın sunduğu danışmanlık, destek ve hizmetler katılımcılara tanıtıldı.



