        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Niksar'da bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurul toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:04 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:04
        Tokat’ın Niksar ilçesinde bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurul toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Kadir Perçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu, alkol, sigara ve tütün, teknoloji ile kumar bağımlılığına karşı yürütülecek önleyici ve bilinçlendirici çalışmalar gündeme geldi.


        Kurumlar arası iş birliğinin artırılması, toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle çocuklar, gençler ile ailelere yönelik eğitim programlarının artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda konuşan Perçi, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, toplum sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelede kurumların koordinasyon içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        2026 yılı içinde, ilgili kurumların koordinasyonunda eğitim seminerleri, bilgilendirme toplantıları, saha çalışmaları ve sosyal destek projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

