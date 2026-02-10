Tokat Belediyesi mehteran takımı ramazan ayında konser verecek

Yeni oluşturulan Tokat Belediyesi Mehteran Takımı'nın ramazan ayında konser vereceği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından oluşturulan Tokat Belediyesi Mehteran Takımı, ramazan ayında Tokatlılarla buluşacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mehteran takımının yalnızca Tokat'a değil, çevre illere de hizmet vereceğini belirtti.





Yeni oluşumun Tokat'a hayırlı olması temennisinde bulunan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:





"Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi arınmanın ayıdır. Tokat Belediyesi olarak bu mübarek ayda hem gönüllere dokunmak hem de kadim kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Kuracağımız iftar sofralarıyla hemşehrilerimizi aynı masa etrafında buluştururken, her akşam düzenleyeceğimiz kültürel ve manevi etkinliklerle ramazanın ruhunu Tokat'ta hep birlikte yaşayacağız. Bu yıl kurduğumuz mehteran takımı da ramazan ayında Tokatlılarla buluşacak. Cumhuriyet Meydanı, Sulusokak ve tarihi mekanlarda halkımıza konser verecek. Çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesin kendinden bir parça bulacağı bu programlarla Tokat'ımızda ramazan ayını sadece yaşamak değil, hissetmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza ve Ramazan etkinliklerimize davet ediyorum."







