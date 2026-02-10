Canlı
        Tokat'ta polislere YEDAM tanıtıldı

        Tokat'ta polislere Yeşilay Danışmanlık Merkezinin faaliyeleri (YEDAM) tanıtıldı.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:25 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:25
        Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikoloğu Enver Özdemir tarafından tütün bağımlılığı eğitimi ve YEDAM tanıtımı gerçekleştirildi.

        Eğitimde, tütün bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılıkla mücadele yolları ve YEDAM'ın ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

