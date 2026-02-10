Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ'de akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:51
        TOGÜ'de akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları başladı
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları başladı

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik üretkenliği artırmak, proje ve yayın performansını güçlendirmek, çalışma motivasyonunu yükseltmek ve kurumsal başarıyı sürdürülebilir biçimde geliştirmek amacıyla akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları hayata geçirildi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan toplantılar, fakülte ve meslek yüksekokulları özelinde planlanarak uygulamaya konuldu. Bu toplantılar aracılığıyla akademik birimler ile üniversite yönetimi arasında doğrudan, etkin ve sürekli bir iletişim mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

        Akademik gelişim ve geri bildirim toplantılarının ilki Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen ve akademik personel katıldı.

        Toplantıların temel amaçlarından biri, üniversitenin proje ve yayın kapasitesini artırmak ve akademik performansı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak. Bu kapsamda öğretim elemanlarının bilimsel üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ele alınırken, proje geliştirme, yayın teşvikleri ve akademik destek mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuluyor.

        Akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları, yalnızca akademik çıktılara değil, aynı zamanda çalışma motivasyonu ve kurumsal barışın güçlendirilmesine de odaklanıyor. Toplantılarda akademik personelin beklentileri, çalışma ortamına ilişkin değerlendirmeleri ve kurumsal işleyişe dair önerileri dinlenerek, daha katılımcı ve kapsayıcı bir akademik iklim oluşturulması amaçlanıyor.

        Toplantılar rektör yardımcıları Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Yusuf Temür ile rektör danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Doç. Dr. Şahin Sözen ve Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy'un eşliğinde, ilgili fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

