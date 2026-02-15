Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi. Çıkrık Mahallesi'ndeki çiftlikte Enver Keklik (30), saman indirmek için çıktığı yerde elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keklik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından Keklik'in cesedi, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.