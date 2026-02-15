Canlı
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

        Giriş: 15.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:35
        Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

        Çıkrık Mahallesi'ndeki çiftlikte Enver Keklik (30), saman indirmek için çıktığı yerde elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keklik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemelerin ardından Keklik'in cesedi, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



