        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

        Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Giriş: 13.03.2026 - 04:12
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

        Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

        Çorum Valisi Ali Çalgan da ilgili birimlerin sahada inceleme yaptıklarını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını aktardı.


        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini dile getirerek, "Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız itfaiye sesiyle panik olmuş olabilir. O saatte elektrik kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakam beyle de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrendik." ifadelerini kullandı.


        Öte yandan Tokat'ın ilçelerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

        Depremin etkisiyle bazı binaların sıvalarında dökülme oldu, asma tavanlar düştü.

        Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nun duvarlarında da küçük çaplı çatlaklar ve sıva dökülmeleri meydana geldi.




