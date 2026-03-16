        Tokat'ta çekilen "Onbeşliler" dizisinin galası yapıldı

        Tokat'ta çekimleri devam eden ve TRT tabii'de yayımlanacak "Onbeşliler" dizisinin galası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 00:04 Güncelleme:
        Kentteki bir otelde düzenlenen galaya, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

        Vali Köklü, burada yaptığı konuşmada, bugün burada, bu toprakların hafızasına kazınmış bir destanı yeniden hatırlamak, yeniden hissetmek ve gelecek nesillere aktarmak için buluştuklarını söyledi.

        Tokat'ın kadim tarihiyle, irfanıyla ve kültürüyle Anadolu'nun en köklü şehirlerinden birisi olduğunu anlatan Köklü, şöyle konuştu:


        "Ancak Tokat'ı milletimizin gönlünde ayrı bir yere taşıyan en büyük miraslardan biri de hiç şüphesiz Onbeşliler destanıdır. Henüz hayatlarının baharında, bıyıkları yeni terlemiş gençler. Ama yürekleri bir milletin kaderini değiştirecek kadar büyük. Onlar analarının duasını alarak, geride bir türkü bırakarak ve kalplerinde yalnızca vatan sevgisi taşıyarak Çanakkale'ye yürüdüler. O gençler belki geri dönemediler. Ama bıraktıkları emanet, bu milletin hafızasında asla silinmeyecek bir destan olarak yaşamaya devam etti. İşte bugün bu destanın sanatın gücüyle yeniden hayat bulduğuna şahitlik ediyoruz. Bu kıymetli çalışmanın hayata geçirilmesinde başta TRT Genel Müdürümüz olmak üzere, yapımcılarımıza, yönetmenlerimize, sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm kıymetli ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir hikayeyi milletimizin hafızasında yeniden canlandırdıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Şuna yürekten inanıyoruz ki, Onbeşliler sadece Tokat'ın değil, bütün bir milletin ortak destanıdır.
        Bu destan, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin en saf halidir."

        TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Tokat'ın, medeniyetimizin, tarihimizin ve kültürümüzün en güçlü taşıyıcılarından olduğunu belirterek, "Anadolu'nun mayasıdır. İşte bu yüzden Onbeşliler gibi kıymetli bir hikayenin ilk gösterimini Tokat'ta yapmak ve bu toprakların hafızasını bir diziyle geleceğe aktarmak, bizim için ayrı bir anlam taşıyor." dedi.


        Sobacı, Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 111. yıl dönümünün idrak edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:


        "Çanakkale Zaferi sadece askeri bir başarı olarak görülemeyecek şanlı bir zafer. İrade, iman, cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisiyle yazılan kutlu bir destandır. Milletimizin yokluk içinde verdiği varoluş mücadelesinin adıdır. Kahraman ecdadımız, 18 Mart 1915 günü, 'Çanakkale Geçilmez' mührünü tarihe vurmuştur ve bu topraklarda vatanın, yalnız üzerinde yaşanan yer değil, uğrunda bedel ödenen mukaddes bir emanetin olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. İşte bu sebeple 18 Mart, bizim için kimliğimizi, hafızamızı ve istikametimizi diri tutan bir hatırlayış vesilesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. Onbeşliler dizimiz, işte bu büyük destanın içinden çok özel ve çok sarsıcı bir sayfayı, hayatının baharında Tokat'tan Çanakkale'ye cepheye koşan gençlerin hikayesini anlatıyor."

        Yapılan konuşmaların ardından Onbeşliler dizisinin ilk bölümü izlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Onbeşliler' dizinin galası Tokat'ta yapıldı
        Onbeşliler' dizinin galası Tokat'ta yapıldı
        Tokat'ta araçta sentetik hap ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli, adli kont...
        Tokat'ta araçta sentetik hap ve uyuşturucu madde bulunan şüpheli, adli kont...
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Ters dönen araçtan sağ kurtuldu
        Ters dönen araçtan sağ kurtuldu
        Niksar'da Şahinli-Mahmudiye grup yolundaki köprü genişletildi
        Niksar'da Şahinli-Mahmudiye grup yolundaki köprü genişletildi
        Tokat'taki depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı
        Tokat'taki depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı