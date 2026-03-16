Tokat'ta evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde evden hırsızlık olayıyla ilgili 2 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 gün önce Kırkkızlar Mahallesi Kurudere Sokak'ta M.K'ye ait ikamette yapılan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde olaya karıştıkları belirlenen H.Y. (21) ve F.B. (19) isimli şüpheliler "hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.