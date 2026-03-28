        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, akşam saatlerinde mahalle ziyaretleri yapıyor

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, akşam saatlerinde mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Belediyeden yazılı açıklamaya göre, gündüz programlarının ardından mesaisine devam eden Yazıcıoğlu, mahalle ziyaretlerini akşamdan sonraya taşıyarak vatandaşlarla temas kuruyor.

        Ziyaretlerde muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiplerle yapılan çalışmaları inceleyen Yazıcıoğlu, sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

        Bu kapsamda son gece mesaisini Devegörmez Mahallesi’nde gerçekleştiren Yazıcıoğlu, mahalle muhtarı Osman Saldırıcıer, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle sokaklarda yürütülen çalışmaları inceledi.

        Göreve geldiği ilk günden itibaren Tokat'ın her köşesine aynı hassasiyetle yaklaşmayı, her mahallenin kendi mahallesi gibi görmeyi ilke edindiklerini belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:


        "Sokak sokak gezerek hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, yapılması gereken tüm çalışmaları planlamamıza dahil ettik. Masa başında değil, sahada yönetimi esas alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Çünkü gerçek ihtiyaçlar sahada görülür, çözüm de yerinde üretilir. Mahalle sakinlerimizin samimi karşılamaları, bizlere duydukları güven ve ilettikleri talepler bizim için son derece kıymetlidir. Üretken belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda herkesin belediyesi olma hedefiyle, gece gündüz, yaz kış demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tokat'ımızın tüm mahallelerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmetlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin projesi "Genius Olimpiyatla...
        Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin projesi "Genius Olimpiyatla...
        Tokat'ta 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Tokat'ta 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Tokat'ta "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı
        Tokat'ta "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı
        Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı kaçmak üzereyk...
        Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı kaçmak üzereyk...
        Başçiftlik'te bahar temizliği çalışması başlatıldı
        Başçiftlik'te bahar temizliği çalışması başlatıldı
        Tokat'ta gübre yüklü traktör devrildi
        Tokat'ta gübre yüklü traktör devrildi