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Eski belediye başkanı, elek ve kalbur üretiyor

DHA

TOKAT'ta, bir dönem belde belediye başkanlığı da yapan emekli öğretmen Salih Kandoğmuş (65), unutulmaya yüz tutan, baba mesleği elek ve kalbur üretimini yaşatmaya çalışıyor. Elek üretimine babasının eski bir müşterisinin isteği üzerine tekrar başladığını anlatan Kandoğmuş, "Benim için aynı zamanda bir hobi. Severek yapıyorum" dedi.

TOKAT'ta, bir dönem belde belediye başkanlığı da yapan emekli öğretmen Salih Kandoğmuş (65), unutulmaya yüz tutan, baba mesleği elek ve kalbur üretimini yaşatmaya çalışıyor. Elek üretimine babasının eski bir müşterisinin isteği üzerine tekrar başladığını anlatan Kandoğmuş, "Benim için aynı zamanda bir hobi. Severek yapıyorum" dedi.
Yaklaşık 25 yıl ilkokul öğretmenliği yapan Salih Kandoğmuş, Reşadiye ilçesine bağlı Demircili beldesinde 19992004 yılları arasında MHP'den belediye başkanlığı yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Kandoğmuş, emekli olduktan sonra Niksar ilçesine yerleşti. 2012 yılında babası Yaşar Kandoğmuş'un eski bir müşterisi, Salih Kandoğmuş'u arayarak elek yapmasını istedi. Kandoğmuş bunun üzerine, ilçedeki bir bağ evinde, babasından öğrendiği elek yapımına yeniden başladı. Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışan Kandoğmuş'un gürgen ağacından yaptığı elekler, yoğun talep görüyor. 
'İSTEK ÜZERİNE BAŞLADIM'
Babasının eski müşterisinin isteğini geri çevirmemek için elek üretimine başladığını ifade eden Salih Kandoğmuş, "7 yıl önce önceden mal verdiğimiz, Sivas'ın Suşehri ilçesinden bir vatandaş beni aradı. Benden fasulye, nohut eleği istedi. Ve defalarca aradı beni. Tabii ben emekli olduğumu, o işleri yapmadığımı söyledim. Daha sonra aynı kişi adresimi alarak, Niksar'a kadar geldi, beni buldu. Onun isteğini kabul ederek bu işe 7 yıl önce başladım. Baba mesleğiydi, ama benim için hobi oldu. El emeği, göz nuru ürünlerimizi talep de aldığı için yapıyorum. İnsanları, hayatı ve çalışmayı seviyorum. İnsanlarla iç içe olmayı seviyorum. Belli de bir müşterimiz var. Onlar bize siparişlerini veriyorlar. Bu şekilde bu mesleğe devam ediyorum" dedi. 
'ELEKSİZ EV BEREKETSİZ DERLER'
Eleğin Anadolu insanı için önemli olduğunu vurgu yapan Kandoğmuş, "Anadolu'da atalarımızın bir sözü vardır. 'Eleksiz ev, bereketsiz' derler. Elek her evin ihtiyacıdır. Olmazsa olmazıdır. Eleksiz ev olmaz, bir defa biz öyle yetiştik. Bu yıl eleğe büyük bir talep var. Ben talepleri yetiştiremiyorum. Ordu, Amasya, Samsun, Sivas ve Tokat'tan gelen çeşitli siparişlere göre ben bu eleklerden imal ediyorum, gönderiyorum. Bazen de kendileri gelip alıyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmaya çalıştığım için mutluyum" diye konuştu.
Eleklerin yanı sıra küçük kasnaklardan sepetler ve duvarlara süs eşyaları da yaptığını söyleyen Kandemir, "Büyükten küçüğe doğru sepetler yapıyorum. Kına sepeti, şeker sepeti, daha küçükleri var. Gelen misafire evde meyve ikram etmek için yapıyorum. Bunlara da talep var. Tasarımlarını kullandığım ağaca göre kendim yapıyorum" ifadelerini kullandı.

TOKAT

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:22
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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