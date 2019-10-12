İmece usulü çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Tokat’ta imece usulü yufka ve makarna yapan ev hanımları hem ailelerin bütçesine katkı sağlıyor, hem de yöresel yemeklerin tüketilmesine öncülük ediyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde tatlı kış telaşı için bir araya gelen kadınlar, imece usulü ile yufka açarak, makarna keserek kış ihtiyaçlarını birlikte karşılıyorlar. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hazırlıklarına başlayan kadınlar her gün bir kişinin kışlık yufka ve makarnalarını pişiriyor. Akşam saatlerine kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan yufkalar soğuk kış günlerinde börek olarak pişirilerek tüketiliyor. Hazırlanan el yapımı yufkalarla pişirilen börekler, kış sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.

Akgüneyliler Derneği bahçesinde toplanarak yufka açan kadınlar, yardımlaşma ile kış öncesinde hazırlanan yiyecekleri kış geldiğinde yine hep birlikte tükettiklerini kaydetti. Mahalle sakinlerinden Elfide Yıldırım, kış hazırlıklarının baş ürünü yufkanın yapmasının kolay olmadığını, ayrıca yufkanın yanı sıra bin bir emekle, kuşburnu, mantı, salça hazırladıklarını ve kışa hazır olduklarını söyledi. Yıldırım, yufka açmanın meşakkatli bir iş olduğunu ama aynı zamanda neşe içinde kış hazırlığı yaptıklarını belirterek; "Her yıl böyle sonbahar ayında konu komşu toplanıp hep beraber yapıyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi yufka, makarna yapıyoruz beraber komşular geliyor bize yardımcı oluyor. Hep birlikte kesiyoruz açıyoruz yapıyoruz. Lezzetleri güzel olduğu için köy yumurtası ile doğal yapıp yiyoruz. Zor ve meşakkatli bir iş ama neşe ile yapıyoruz, bize bir eğlence gibi geliyor” dedi.

Sabah erken saatlerde kışlık yiyecekler için hazırlıklarına başladıklarını ifade eden bir diğer mahalle sakini Hüsne Yıldırım ise, “Yufka, makarna, su böreği yapıyoruz bunun dışında mantı açıyoruz, kuşburnu, biber salçası, domates salçası yapıyoruz. İmece usulü arkadaşlara sıra ile açıyoruz. Bir gün bana, diğer gün başka arkadaşlara o şekilde açıyoruz. Kış hazırlığı zor iş, yufka açmak kolay değil. Bir kısım bayan sofralarda yufkaları hamurları açarken, bir iki kişide saç başında oturup pişiriyor. Tek kişiyle yapılacak işler değil” diye konuştu.

TOKAT 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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