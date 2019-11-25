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Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' sözünü söylediği kale ilgi görüyor

İHA

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Pontus Kralı II. Pharnake karşı zafer kazanarak, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği Zile kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' sözünü söylediği kale ilgi görüyor

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Pontus Kralı II. Pharnake karşı zafer kazanarak, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği Zile kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Zile ilçesinde antik çağlarda bir höyüğün üzerine inşa edilen akropol özelliğine sahip Roma Kalesi tarihi özelliği ile turistlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor. M.Ö. 47 yılında ünlü Roma İmparatoru Jül Sezar ile Pontus Kralı II. Pharnake "Farnas" arasında yapılan Altıağaç "Zela Savaşı" da söylediği ve Roma'ya gönderdiği VeniVidiVici (GeldimGördümYendim) tarihin en kısa ve veciz mektubu kaleye değer katıyor. Bu anlamda Tokat’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tarihi mekanlar arasında Zile kalesi ilk sıralarda yer alıyor. Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz, dünyaca ünlü olan kalenin tarihiyle ilgili bilgi vererek, "Bu kaleyi dünyaca ünlü yapan Jül Sezar’ın M.Ö 47 yılında yaptığı savaş sonrasında söylediği VeniVidiVici (GeldimGördümYendim) sözüdür. Kaledeki mil taşlarında bu ibare yer almaktadır. Bu taşların kopyalarını alıp İngiltere’deki bazı müzelere götürdüler” dedi.
Zile kalesini gezen Aslı Sevi, tarihi hissederek tarihi bir mekanda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özgür Uysal ise Zile kalesinin tarihi özelliğiyle dikkatini çektiğini gezilebilecek nadir yerlerden birisi olduğunu kaydetti.

TOKAT

25 Kasım 2019 Pazartesi

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