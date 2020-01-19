Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (1)

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TOKAT'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu yangına müdahale sürüyor.



TOKAT 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

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