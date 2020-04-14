Kızları istedi, polis evden çıkamayan babalarına pastalı doğum günü sürprizi yaptı

<br>İbrahim UĞUR/REŞADİYE (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan Mustafa Çelik'e (72), İstanbul´da yaşayan kızlarının isteği üzerine polis ekipleri pastayla doğum günü sürprizi yaptı.<br>İstanbul'da yaşayan ve 2 kardeş ile evli olan Hülya ve Gülperi Kalay, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyarete gidemedikleri babaları Mustafa Çelik'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Reşadiye Emniyet Amirliği'ni arayan kız kardeşler, '65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan babalarının doğum günü olduğunu iletti. Bunun üzerine Vefa Destek Grubu'nda görevli polisler, Çelik için doğum günü pastası alarak, evine gitti. Polis ekipleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Kızlarının kendisine sürpriz yaptığını öğrenen Çelik, duygulandı. Polislere teşekkür eden Mustafa Çelik, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Reşadiye İbrahim UĞUR<br>2020-04-14 10:23:27<br>

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