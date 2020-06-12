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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

146 kişilik işe 6 bin 149 kişi başvurdu

İHA

146 kişilik işe 6 bin 149 kişi başvurdu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 146 kişilik sürekli işçi alım kadrosuna 6 bin 149 kişi başvurdu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 4/D sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda yapılan kura çekilişine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Daire Başkanları katıldı. Pandemi süreci nedeniyle kura çekilişine işçi adayları alınmadı. Canlı olarak yayınlanan kura çekilişi öncesinde Rektör Şahin, konuşma yaptı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yaklaşık 610 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük hastanesi olarak hizmet vermekte olduğunu belirten Şahin, “Bütün personelimizle yüksek kalitedeki 3. derece sağlık hizmetini tüm halkımıza sunmaya çalıştık. Covid 19 salgını ülkemizde görüldüğü günden itibaren özellikle Üniversite hastaneleri yüksek reaksiyon göstermek suretiyle hastalığın öğrenilmesi, onunla ilgili çalışmalar yapılması, yüksek düzeyde sağ kalım sağlamak üzere çok büyük hizmetler verdiler. Bu hizmetleriyle birlikte zaten topluma yüksek kalitede hizmet sağlayan 3. Basamak sağlık kuruluşları olan Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanelerinin önemi bir kez daha toplum tarafından anlaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin başından itibaren ülkemizde salgının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve kontrol altına alınması için çok yüksek performans gösterdiler. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sağlık Bakanlığımız ve sağlık ekibimiz yüzde yüz performansla çok yüksek gayret göstererek, bir gün bile yüzünü ekşitmeyerek sağlık hizmetini sürdürdüler. Dünyadaki diğer ülkelere kıyasla bu süreçte ülkemiz destan yazdı. Süreç devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımız üniversite hastanelerimize sağlık personeli istihdamı konusunda destek verdi. Verilen kadrolar sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 100 kadro almak istiyorken bugün itibariyle bize tahsis edilen kadro sayısı 306. Dolayısıyla bizim hayallerimizin ötesinde bir kadro sağlamak suretiyle yüksek kalitede bir sağlık hizmeti vermemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

146 kişilik işe 6 bin 149 kişi başvurdu
Rektör Şahin, Covid19 sürecinde pandemiye bağlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarrufuyla 306 kadro sağlandığına dikkat çekerek, “Bu kadrolardan 160 tanesi sözleşmeli sağlık personeli, 146 tanesi de sürekli işçi kadrosuna alınmak suretiyle istihdamlarını gerçekleştireceğiz. 160 tane sağlık personeli ile ilgili KPSS puanları esas alınarak başvuru süreci devam ediyor. Şimdi 146 tane sürekli işçi kadrolarının kurasını yapacağız. Kadroların erkek ve kadın şeklinde ihdasları yapıldı. Fırsat eşitliğini ve kadın istihdamını sağlamak amacıyla böyle bir ayrıma gittik. 1830 yaş aralığı ile de genç istihdamını sağlamak istiyoruz. Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı hizmetleri için verilen ilanda da mezuniyet alanları ile uyumluluğa dikkat ettik” diye konuştu.
Rektör Şahin kadrolara ilişkin sayısal verileri de paylaşarak temizlik hizmetleri için 4 bin 993, koruma ve güvenlik için 521, hasta ve yaşlı bakımı için 635 başvurunun olduğunu toplamda da 6 bin 149 başvurunun gerçekleştiğini belirtti. Başvuru sayısındaki yüksek oran ve salgın sebebiyle başvuru sahiplerinin salona kabul edilmediğini söyleyen Rektör, şeffaf bir şekilde, noter huzurunda, hiç kimsenin hakkı yenmeden ve üniversite iletişim kanallarından verilen canlı yayınla kura çekiminin yapılacağını kaydetti. Rektör Şahin'in konuşmasından sonra Tokat 5. Noterliği huzurunda kura çekim işlemi gerçekleştirildi. Kura çekimi kesintisi olarak Üniversitenin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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