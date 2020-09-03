Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü

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Fatih YILMAZ /TOKAT, (DHA) TOKAT'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın gece saatlerinde merkeze bağlı Aydoğdu köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla, olay yerine Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-09-03 01:43:22



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