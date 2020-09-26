Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'da dün, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bulunan cesedin, yakın mahallede oturan Nuriye Şimşek'e (58) ait olduğu belirlendi.

Yeniyurt Mahallesi'nde dün sulama kanalının yanından geçen bir kişi, suda kadın cesedi olduğunu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride kanaldan çıkarttı. Kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedin, bulunduğu yere yaklaşık 150 metre mesafedeki Bedestenlioğlu Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nuriye Şimşek'e ait olduğu belirlendi.

İlk incelemede vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in kanala düşerek boğulmuş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-09-26 12:37:33



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