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Tokat’ta 6 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Tokat’ta 6 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat’ta 6 aracın karıştığı 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından şehir güvenlik kameralarına yakalanan trafik kazaları kamuoyu ile paylaşıldı. Başkanlık tarafından paylaşılan trafik kazaları arasında Tokat’ın Zile ilçesinde yaşanan iki kaza yer aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hüseyin Gazi Kavşağı'nda kamyonetin karşı yöne geçmeye çalışan otomobile hızla çarpma anı yer aldı. Otomobile çarparak savrulan kamyonetin kontrolden çıkarak diğer araçlara çarpma anı ise MOBESE kamerasının görüş açısı dışında kaldı. Bir diğer kazada ise kavşaktan karşı yöne geçen hafif ticari araçlar otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kaza anı kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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