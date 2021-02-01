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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın fırıncı çalıştığı iş yerinde patron oldu

İHA

Kadın fırıncı çalıştığı iş yerinde patron oldu

Tokat’ta 20 yıldır fırınlarda usta olarak çalışan Aslıhan Çavuş, bir yıl önce işçi olarak çalıştığı pide fırınına ortak oldu.
Turhal ilçesinde 20 yıl fırında çalışan evli ve 2 çocuk annesi Aslıhan Çavuş, 1 yıl önce il merkezine taşındı. Behzat Caddesi üzerinde bir pide fırınında mesleğine devam eden Cavuş, işçi olarak girdiği fırına ortak oldu. Eşi ve çocukları ile fırında çalışmaya devam eden Cavuş, azmi ile örnek oluyor. İşyerinin hem ortağı hem de çalışanı olan Çavuş, kadınların yapamayacağı iş olmadığını kaydetti
Fırıncılığa arkadaşlarını tavsiyesi üzerine başladığını ifade eden Çavuş, “Gündüze evde oluyordum, çocuklara bakıyordum. Gecede fırında çalışıyordum. Fırıncılık çok zor bir meslek. Ama ben işimden memnunum. Kadınların yapabileceği bir iş. Sabah 4.00’de geliyorum, kendi iş yerim olduğu için akşam 18.0019.00’a kadar çalışıyorum” dedi.
"Mesleğimi severek yapıyorum"
Fırının hem ortağı hem çalışanı olduğunun altını çizen Çavuş, “Fırında hamurda yoğuruyorum, pideler tırnakta vuruyorum. 20 yıldır çalıştığım için hepsinden anlıyorum. Şuan benim için saatleri de uygun, mesleğimi severek yapıyorum” diye konuştu.
Görenler şaşırıyor
Kadın fırıncıyı tezgah başında görenlerin şaşırdığını belirten Çavuş, "Bayanlar ilk başlarda gördüklerinde şaşırıyorlardı, bakakalıyorlardı. Şimdi bile gelip nasıl yaptığımı, öğrendiğimi soruyorlar. Bu meslekte boşta kalmazsın. Kendi iş yerim olmasa istediğin işyerinde çalışırsın. Ölmeyen bir meslek Her ne kadar buranın ortağı olsam da çalışmayı bırakmayı düşünmüyorum. Kenara çekilmek istemiyorum, çalışması daha güzel. Rabbim sağılığımızı elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Fırında kadın usta ile çalışmanın farklı olduğunu ifade eden Keram Karadağ ise "Tezgahta bir bayanın tırnak vurması Tokat’ta bir ilk diyebilirim. Bir bayanla, erkekle çalışmak farklı bir şey. Hijyene daha çok dikkat ederek bizlere örnek oluyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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