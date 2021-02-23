Özlem Zengin’e memleketi Tokat’tan destek

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya üzerinden yapılan ahlak dışı çirkin saldırıları kınadı.

Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e Avukat Mert Yaşar’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içeren paylaşıma tepkiler devam ediyor. Zengin’in, memleketi olan Tokat’ta bir araya gelen STK başkanları yaşanan olayı kınadı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik başkanlığında basın açıklamasında yaşanan olaya tepki gösterildi. Başkan Çelik, yaptığı açıklamada “Milletvekilimiz Av. Özlem Zengin hanımefendi şehrimizin yetiştirdiği emeği, gayreti, mücadelesi ve birikimi ile buralara gelmiş önemli bir değerdir. Kendisinin yaptığı açıklamalar çarpıtılarak farklı mecralara çekilmektedir. Sn. Zengin kasıtlı ve bilinçli bir linç girişimi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bir hanımefendiye yakışmayacak kültür ve inancımızla bağdaşmayacak kadar çirkin ve seviyesiz üslubu kınıyoruz. Bu tarz girişimler toplumsal barışa ve birliğimize zarar vermektedir. Tokatlı tüm sivil unsurlar ve STK’lar bir ve bütün olarak vekilimizin yanındayız. Kendisini desteklediğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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