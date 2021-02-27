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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen polisin kızına ev hediye edildi

İHA

Kazada ölen polisin kızına ev hediye edildi

Şırnak’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Yardımcısı Coşkun Eliaçık'ın kızına bir iş adamı tarafından ev hediye edildi.
Şırnak’ta geçirdiği trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık'ın (32) geride kalan kızı ve ailesi için bir iş adamı devreye girdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Coşkun Eliaçık emaneti olan kızı Belinay Eliaçıka bir ev hediye edilmesine vesile olduklarını kaydetti. Tokat Tapu Sicil Müdürlüğünde devir işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirten MHP’li Bulut, “Ricamızı kırmayarak kızımıza ev hediye eden ve isminin açıklanmasını istemeyen Tokatlı işadamı dostumuza ve destekleriyle vesile olan başta Eraslan Er müdürümüz olmak üzere bütün Özel Harekat camiamıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle dava arkadaşımız ve hemşerimiz şehidimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Şırnak'ta 14 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen trafik kazasında otomobili ile park halindeki tıra çarpan komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık hayatını kaybetti. Eliaçık’ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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