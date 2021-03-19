Tokat'ta 1 köyde karantina süresi uzatıldı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şatroba köyünde korona virüs vakalarının artması nedeniyle karantina süresi bir hafta uzatıldı.
Turhal Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Şatroba köyü 7 gün süre ile karantinaya alınmıştı. Karantina süresinin dolmasının ardından vaka sayılarındaki artış sonucu sürenin uzatılmasına karar verildi. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2021/9 sayılı kararı gereği ilçemize bağlı Şatroba Köyünde 12.03.2021 tarihi saat 23.00 itibariyle 7 gün süreyle uygulanan karantina tedbirlerinin, yeni vakaların ortaya çıkmaması ve salgının yayılımının önüne geçilmesi amacıyla 19.03.2021 tarihi saat 23.00'dan itibaren 7 gün süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" şeklindeki bilgilere yer veridi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.