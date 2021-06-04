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Tokat’ta “Uluslararası öğrenci ofisi ve kariyer merkezleri” toplantısı yapıldı

İHA

Tokat’ta “Uluslararası öğrenci ofisi ve kariyer merkezleri” toplantısı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Anadolu Üniversiteleri Birliği üyesi üniversitelerin uluslararası öğrenci ofisi ve kariyer merkezleri toplantılarına ev sahipliği yaptı.
Taşlıçiftlik yerleşkesinde düzenlenen toplantının açılışında konuşmasını TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin yaptı. Toplantının önemine değinen Rektör Şahin, “Geçen hafta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin konuğu olarak ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da online olarak katılım sağladığı Anadolu Üniversiteleri Birliği 1. istişare toplantısını gerçekleştirdik. Bugün de üniversitelerimize bağlı olarak faaliyet gösteren uluslararası öğrenci ofisleri ve kariyer merkezleri yetkililerimizle bir toplantı yapıyoruz. Bu toplantıların hem üniversitelerimize hem de öğrencilerimize çok büyük fayda sağlayacağı düşüncesindeyim” dedi. TOGÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer ise uluslararası öğrenci alımı, uluslararasılaşma stratejisi, üniversite derecelendirme kuruluşları ile ilgili üniversitenin son yıllarda edindiği tecrübeleri aktardı. Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan katılımcılara ilk olarak kariyer merkezinin tanıtımını yaparak kuruluşundan bugüne kadar yapılan etkinlikler, söyleşiler, canlı yayınlar ve eğitimleri dile getirdi.
Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde, Anadolu Üniversiteler Birliği Kariyer Merkezleri ile işbirliği protokolü imzalandı. Bir sonraki toplantının Temmuz ayında Sivas’ta yapılması kararlaştırıldı. Programa Abdullah Gül Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yetkilileri katıldı.

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