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Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme yarışmasından Niksar Belediyesi'ne ödül

İHA

Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme yarışmasından Niksar Belediyesi'ne ödül

Tokat’ın Niksar ilçe Belediyesi “Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme” yarışmasında ödül aldı.
İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı'nda, Müze Özendirme Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Niksar Belediyesi, Kent Tarihi Müzeleri dalında kurulumu gerçekleştirilen bulunduran Cihadül Ekber Danişmendliler Niksar Müzesi ile ödül aldı.
İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı'nda Müze Özendirme Yarışması'nda Müze Özendirme Yarışmasında Jüri Başkanı Ahmet Erdönmez'in sunumuyla ödül takdimi yapıldı. Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülen Niksar Belediyesi adına ödülü Belediye Başkanı Özdilek Özcan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden teslim aldı.
Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Danişmendlilerin Başkenti Niksar’ımızda ecdadımızın tüm izlerini içerisinde bulunduran Cihadül Ekber Danişmendliler Niksar Müzesi; Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda, Kent Tarihi Müzeleri dalında ödül kazandı. Ödülümüzü Tarihi Kentler Birliği Başkanımız ve aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün elinden aldık. Ecdadımızın tüm izlerini sonsuza dek ilçemizde yaşatacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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