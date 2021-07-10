Hayvan pazarına asfalt

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvan pazarı alanı daha temiz ortamda hizmet vermesi için asfaltlandı.

Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında asfalt çalışması yaptı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, asfalt çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Hayvan yetiştiricilerimizin ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın daha rahat bir ortama kavuşmaları için çalışma başlattık. Hayvan pazarımızı asfaltlıyoruz. Diğer yandan temizlik çalışmalarıyla pazarımızı bayrama hazır hale getiriyoruz” dedi.

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