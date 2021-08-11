Tokat'ta kayıp Alzheimer hastası bulundu (2)

5 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDI
Tokat'ta, ekiplerin köy civarında gün boyu yaptıkları arama çalışmaları sonucu kayıp Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aydemir, tedbir amaçlı Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-11 17:54:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.