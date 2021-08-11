Tokat'ta kayıp Alzheimer hastası bulundu (2)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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5 KİLOMETRE UZAKLIKTA ULAŞILDI

Tokat'ta, ekiplerin köy civarında gün boyu yaptıkları arama çalışmaları sonucu kayıp Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aydemir, tedbir amaçlı Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-08-11 17:54:16



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