        Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol genişletme, asfalt ve altyapı çalışmaları kapsamında, Barbaros Caddesi'nde, Tokat Belediyesi tarihinde bir ilk olarak çift tabakalı asfalt uygulaması yapılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat Belediyesi'nde bir ilki başlattık" dedi

        Giriş: 10.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:51
        Tokat'ta bir ilk: Çift tabakalı asfalt
        Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol genişletme, asfalt ve altyapı çalışmaları kapsamında, Barbaros Caddesi'nde belediye tarihinde bir ilk olarak çift tabakalı asfalt uygulaması yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hem binder tabakası hem de aşınma tabakasıyla hazırlanan yol, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla dikkat çekiyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışmaları da yapılarak Barbaros Caddesi trafiğe açılacak.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Barbaros Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, Tokat Belediyesi'nde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çift tabakalı asfalt uygulamamız ile hemşehrilerimize uzun ömürlü, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunacağız. Yol genişletme, kaldırım ve altyapı düzenlemelerimizle Barbaros Caddesi, Tokat'ın şehir içi trafiğini rahatlatan en önemli güzergâhlardan biri olacak.

        Tokat Belediyesi Teknik Hizmetler Şantiyesi'nden Sebze Hali’ne kadar uzanan 3 kilometrelik güzergâhımızdaki çalışmalarımız tamamlandığında Tokat'ımızın en prestijli yollarından biri haline gelecek.

        Bizler, üretken belediyecilik anlayışımızla şehrimizin her köşesinde kalıcı eserler bırakmaya gayret ediyoruz. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılayan hem de geleceğe yatırım yapan çalışmalarla Tokat'ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

        #yerel haberler
        #tokat haberleri
