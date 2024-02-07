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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelanın bilançosu ağırlaştı: Günebakan köyünde 12 ev yıkıldı! - Güncel haberler

        Tokat'ta heyelan meydana gelen köyde yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen heyelanın bilançosu ağırlaştı. Olayda yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:40 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:45
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        Tokat'ta heyelanın bilançosu ağırlaştı!
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        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde toprak kayması nedeniyle yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı.

        AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, AA muhabirine, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde oluşan toprak kayması nedeniyle bir süre önce 1 cami ve 42 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını hatırlattı.

        Köyde önce 5 ev ile caminin yıkıldığını belirten Yiğit, devam eden toprak kayması nedeniyle yıkılan ev sayısının 12'ye yükseldiğini söyledi.

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        Yiğit, "Tehlike sürdüğü için diğer evlere de girişe izin verilmiyor. Köydeki çalışmalar sürüyor. Dronla bölge taraması yapılıyor. Evleri zarar gören vatandaşlar kiraya çıktı. Bu kişilere kira desteği verilecek." dedi.

        Niksar İlçe Jandarma Komutanlığının güvenlik önlemi aldığı köyde, AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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