Tokat için ne söz verdiyse yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Yazıcıoğlu, şunları söyledi: "Tokat'ımız için ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla burada eğitici eğlendirici aktivitelerle güzel vakit geçireceğiz. Kreşte toplam 10 personel görev yapacak. 4 öğretmen, 2 asistan ve temizlik personelleriyle çocuklarımızın tüm ihtiyaçları titizlikle karşılanacak. Ayrıca, sabah, öğle ve akşam olmak üzere düzenli, sağlıklı beslenme planı oluşturuldu.

Tokkreş'te ücretler tam gün için 8 bin lira olarak belirlendi. Aynı aileden ikinci çocuk için ise bu ücret yüzde 50 indirimle 4 bin lira olacak. Böylelikle ailelerin ekonomik yükünü azaltılmış olacağız. Ben çocukları çok seviyorum. Dolayısıyla bu projeyle bizzat kendim ilgilendim. 3-6 yaş grubu çocuklarımız için hazırladığımız TokKreşimize çocuklarınızı, evlatlarınızı güvenle emanet edebilirsiniz. Rabbim utandırmasın. Kreşlerimizin sayısını da artıracağız. Bu müjdemizi de verelim. Hayırlı uğurlu olsun."