Sistemin yöneticilere sunduğu kolaylıklara da değinen Başkan Yazıcıoğlu, "Kaç yolcu bindi, hangi güzergâhtan ne kadar ücret tahsil edildi, yolcu yoğunluğu ve hat verimliliği gibi kritik veriler sistem üzerinden anlık takip edilebiliyor. Böylece güzergâh ve sefer planlamaları artık veriye dayalı yapılacak, ihtiyaç olan hatlarda düzenlemeler hızlıca gerçekleştirilecek. Tokat artık şeffaf ve modern bir ulaşım sistemine geçti" diye konuştu.