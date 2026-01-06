Habertürk
        TOKİ 2026 ANTALYA KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Antalya kura çekilişi ne zaman? TOKİ Antalya kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ Antalya kurası ne zaman? TOKİ Antalya kura sonuçları ne zaman belli olacak?

        TOKİ'nin 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya'da yürütülen sosyal konut sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Kent genelinde inşa edilecek konutlar için başvuruların tamamlanmasının ardından, binlerce vatandaş hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine odaklandı. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan Antalyalılar, TOKİ'den gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 06.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:19
        1

        Antalya’da dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan Yüzyılın Konut Projesi’nde heyecan giderek artıyor. TOKİ tarafından kent için ayrılan sosyal konutlar kapsamında başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Başvuru yapan binlerce kişi, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Antalya’daki TOKİ 500 bin sosyal konut projesine ilişkin kura çekim takvimi netlik kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya için yapılacak kura çekiminin tarihini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya kuraları 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        3

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        4

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

