TOKİ, 8 farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’daki müzayedelere hem fiziki olarak salonda hem de çevrim içi platform üzerinden katılmak mümkün olacak. Alıcılar, tercih ettikleri taşınmazı yüzde 25 peşinat ödeyerek 60 aya varan vadelerle satın alabilecek. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. İşte toplam 326 taşınmazı kapsayan satış sürecine dair detaylar