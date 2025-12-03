Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 246 konut ve 80 iş yeri satışı ödeme planı, müzayede tarihi ve yeri, gayrimenkul listesi

        TOKİ gayrimenkul satışı: TOKİ 246 konut ve 80 iş yeri satışı ne zaman, ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ, 8 ilde yer alan 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'daki açık artırmalara dileyenler fiziki olarak salondan katılabileceği gibi çevrim içi teklif vererek de iştirak edebilecek. Ancak çevrim içi başvurular, müzayedenin yapılacağı tarihten bir iş günü önce kapanacak. İşte TOKİ'nin toplam 326 taşınmazı kapsayan bu satış sürecine dair ayrıntılar…

        Giriş: 03.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:44
        TOKİ, 8 farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’daki müzayedelere hem fiziki olarak salonda hem de çevrim içi platform üzerinden katılmak mümkün olacak. Alıcılar, tercih ettikleri taşınmazı yüzde 25 peşinat ödeyerek 60 aya varan vadelerle satın alabilecek. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. İşte toplam 326 taşınmazı kapsayan satış sürecine dair detaylar

        TOKİ 8 İLDE 246 KONUT VE 80 İŞ YERİNİ NE ZAMAN VE NEREDE SATIŞA ÇIKARACAK?

        TOKİ, 246 konut ve 80 iş yerini, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde açık artırma ile satacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - Holiday Inn Ankara Çukurambar Çankaya/Ankara

        GAYRİMENKULLER NEREDE?

        İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin, Mardin.

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşin, 60 ay vade

        - Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim

