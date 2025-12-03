TOKİ gayrimenkul satışı: TOKİ 246 konut ve 80 iş yeri satışı ne zaman, ödeme seçenekleri neler?
TOKİ, 8 farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’daki müzayedelere hem fiziki olarak salonda hem de çevrim içi platform üzerinden katılmak mümkün olacak. Alıcılar, tercih ettikleri taşınmazı yüzde 25 peşinat ödeyerek 60 aya varan vadelerle satın alabilecek. Tüm ödemenin peşin yapılması durumunda ise yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. İşte toplam 326 taşınmazı kapsayan satış sürecine dair detaylar
TOKİ 8 İLDE 246 KONUT VE 80 İŞ YERİNİ NE ZAMAN VE NEREDE SATIŞA ÇIKARACAK?
TOKİ, 246 konut ve 80 iş yerini, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde açık artırma ile satacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- Holiday Inn Ankara Çukurambar Çankaya/Ankara
GAYRİMENKULLER NEREDE?
İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin, Mardin.
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşin, 60 ay vade
- Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim