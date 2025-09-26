TOKİ 29 ilde 449 arsa satışı ne zaman? TOKİ 449 arsayı hangi ödeme planına göre satacak?
TOKİ, 29 farklı ilde toplam 449 arsayı satışa çıkarıyor. 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayede, Ankara, İstanbul ve Mersin'de yapılacak. Katılımcılar dilerlerse internet üzerinden de teklif verebilecek. Müzayedeye katılabilmek için 5 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişen muhammen bedelin ödenmesi gerekiyor. İşte, TOKİ'nin 29 ilde gerçekleştireceği 449 arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar...
TOKİ, 29 ilde toplam 449 arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar için müzayede 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak ve isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Uzaktan katılım sağlayacakların TOKİ tarafından istenilen belgeleri sağlaması gerekirken; tüm katılımcıların teminat tutarını ödemesi gerekiyor. İşte, TOKİ’nin 29 ildeki 449 arsa satış tarihi, başvuru için gerekli belgeler ve arsaların bulunduğu iller...
TOKİ 29 İL 449 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR NEREDE?
1 Ekim 2025 Çarşamba 2025 saat 10.30:
Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Sırnak, Tokat, Van.
2 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30:
Mersin
MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle Yenimahalle / Ankara
- Mersin Hiltonsa Otel Yenişehir (2 Ekim 2025 tarihinde Mersin satışları için aktif olacaktır.)
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 200.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 10.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 10.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 90.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 90.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 20.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği ile istediği arsayı alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.
İNTERNET KATILIMCILARINDAN İSTENİLEN BELGELER
Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.
Onay ve imza: Her sayfada isim soyisim yazılmalı, imza atılmalı, imza altında "Okudum, anladım" yazısı yer almalı.
Şirket Katılım: Her sayfada şirket ve yetkili imza bilgisi doldurulmalı.
Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (max 10MB) olarak gönderilmeli.
Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.
Dekont: Başvuru sırasında yapılan ödeme için dekont gönderilmeli.