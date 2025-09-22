Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 29 ilde 449 arsayı satışa çıkarıyor: TOKİ ödeme planı, arsaların yer aldığı iller, satış tarihi ve yeri, muhammen bedeli

        TOKİ 29 ilde 449 arsayı satışa çıkarıyor: TOKİ ödeme planı ve arsaların yer aldığı iller

        TOKİ, 29 ilde olmak üzere 449 arsayı satışa çıkarıyor. 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak müzayede Ankara, İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilecek. İsteyenler, internet üzerinden de teklif verebilecek. Müzayedeye katılım için 5 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişen muhammen bedelin de ödenmesi gerekiyor. İşte, TOKİ 29 ilde 449 arsa satışına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 10:53 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 29 ilde 449 arsayı satıyor. Açık artırma usulü ile alıcılarını bulacak arsalar için 1-2 Ekim tarihinde düzenlenecek müzayedenin yanı sıra çevrim içi teklif de verilecek. Peki, arsalar hangi illerde? İşte, TOKİ 29 ilde 449 arsa satışı tarihi, istenen evraklar ve arsaların yer aldığı iller...

        2

        TOKİ 29 İL 449 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR NEREDE?

        1 Ekim 2025 Çarşamba 2025 saat 10.30:

        Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Sırnak, Tokat, Van.

        2 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30:

        Mersin

        3

        MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

        - İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle Yenimahalle / Ankara

        - Mersin Hiltonsa Otel Yenişehir (2 Ekim 2025 tarihinde Mersin satışları için aktif olacaktır.)

        4

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,

        Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 200.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

        Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

        Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 10.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 10.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 90.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 90.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 20.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        5

        ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği ile istediği arsayı alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.

        6

        İNTERNET KATILIMCILARINDAN İSTENİLEN BELGELER

        Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.

        Onay ve imza: Her sayfada isim soyisim yazılmalı, imza atılmalı, imza altında "Okudum, anladım" yazısı yer almalı.

        Şirket Katılım: Her sayfada şirket ve yetkili imza bilgisi doldurulmalı.

        Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (max 10MB) olarak gönderilmeli.

        Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.

        Dekont: Başvuru sırasında yapılan ödeme için dekont gönderilmeli.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası