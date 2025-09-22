KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,

Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 200.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 10.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 10.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 90.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 90.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 20.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.