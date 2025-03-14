Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme planı ile peşin verme seçenekleri neler, iş yerleri hangi ilde?

        TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak?

        TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak müzayedeye çevrim içi teklif vermek de mümkün olacak. Peki, TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satış tarihi ve ödeme planı nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:55 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma ile sahiplerini bulacak arsalar için yüzde 15 peşin ödenmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman?

        2

        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.

        3

        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?

        TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        4

        TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.

        5

        İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!