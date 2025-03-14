TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ iş yeri satışı hangi tarihte yapılacak?
TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak müzayedeye çevrim içi teklif vermek de mümkün olacak. Peki, TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satış tarihi ve ödeme planı nedir? İşte, detaylar...
TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma ile sahiplerini bulacak arsalar için yüzde 15 peşin ödenmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman?
TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.
TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?
TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.
İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.