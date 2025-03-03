Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme planı nasıl, çevrim içi teklif verilecek mi, arsalar hangi ilde?

        TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerede?

        TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini açık artırma ile satıyor. İki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'dan gerçekleştirilecek ve alıcılar, istedikleri arsaya yüzde 15 peşinat ödeyerek sahip olabilecek. İşte, TOKİ iş yeri müzayede satışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 33 ilde yer alan 454 iş yerini satışa çıkaracağını açıkladı. İki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapıldığı gibi çevrim içi şekilde de teklif vermeye açık olacak. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerde yapılacak, arsalar hangi illerde?

        2

        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.

        3

        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?

        TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        4

        TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar istedikleri arsayı yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.

        5

        İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Eski sevgiliye tuzak! Darp edilip kayıt altına alındı
        Eski sevgiliye tuzak! Darp edilip kayıt altına alındı
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu