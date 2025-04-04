TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.

Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

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Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.