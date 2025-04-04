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        Haberler Ekonomi Para TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak - Para Haberleri

        TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:07
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        TOKİ, 44 ilde 552 arsa satacak
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        Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.

        Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

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        Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

        Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

        Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

        Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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