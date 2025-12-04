Habertürk
Habertürk
        TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı 11-12 Aralık 2025: TOKİ 340 atsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme seçenekleri ve vade süresi ne kadar?

        TOKİ 47 ilde 340 arsa satıyor! TOKİ 340 arsa satışı ne zaman, ödeme planı ve vade seçenekleri nedir?

        TOKİ, toplam 47 ilde yer alan 340 adet arsayı satışa sunuyor. 11-12 Aralık 2025'te gerçekleşecek açık artırmada katılımcıların, almak istedikleri arsa için belirlenen muhammen bedeli karşılaması gerekecek. Söz konusu tutar 20 bin TL ile 30 milyon TL arasında değişiyor. Peki bu 340 arsa nerede ve ne zaman satılacak, ödemeler nasıl yapılacak? İşte TOKİ'nin arsa satışına ilişkin ayrıntılar

        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:00
        1

        TOKİ, 47 farklı ilde toplam 340 arsayı satışa sunuyor. Alıcılar tercih ettikleri arsayı yüzde 25 peşinatla alabilecek, kalan tutarı ise 24 ay taksitlendirebilecek. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkânı sağlanacak. İki gün sürecek açık artırma Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek; ancak salona gitmeyecek kişiler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ’nin 47 ildeki 340 arsalık satışı hangi tarihte düzenlenecek?

        2

        TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR

        TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

        - İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara

        İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.

        3

        ARSALAR NEREDE?

        Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,

        - Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

        Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

        Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,

        Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.

        6
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
