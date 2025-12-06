Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı: TOKİ’nin 340 arsa için düzenleyeceği müzayede ne zaman ve nerede, peşin ve taksitli ödeme imkânları nasıl olacak?

        TOKİ arsa satışlarına devam ediyor: TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı ne zaman?

        TOKİ, toplam 340 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 farklı ilçedeki bu arsalar için hem İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayede salonlarından hem de çevrim içi platformdan katılım sağlanabilecek. Peki, satışa çıkarılan 340 arsa nerede, ödeme planı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:57
        1

        TOKİ, Türkiye genelinde 47 ilde bulunan toplam 340 arsanın satışa sunulacağını açıkladı. Alıcılar, tercih ettikleri arsa için bedelin yüzde 25’ini peşin vererek geri kalan tutarı 24 aya kadar taksitlendirebilecek. Tamamını peşin ödemek isteyenler ise yüzde 20’lik indirim imkânından yararlanacak. İki gün sürecek açık artırma, İstanbul ve Ankara’daki salonlarda gerçekleştirilecek; ayrıca katılamayanlar için çevrim içi teklif verme seçeneği de bulunacak. Peki, 340 arsanın ilçe bazındaki dağılımı nasıl? İşte TOKİ’nin satış sürecine dair tüm ayrıntılar

        2

        TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR

        TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

        - İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara

        İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.

        3

        ARSALAR NEREDE?

        Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,

        - Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

        Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

        Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,

        Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
