        TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 47 ilde 340 TOKİ arsa satışı ödeme planı ve katılım teminatı seçenekleri

        Arsa sahibi olmak isteyenler 47 ilde 340 TOKİ arsa satışı tarihini sorguluyor. Müzayede süreci İstanbul ve Ankara'daki salonlarda gerçekleştirilecek; bunun yanında isteyenlere çevrim içi platform üzerinden de teklif sunabilecek. Arsa satışlarında peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 47 ilde 340 TOKİ arsa satışı ödeme planı ve katılım teminatı seçenekleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 11.12.2025 - 09:26
        TOKİ, toplam 47 ilde yer alan 340 farklı arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 11-12 Aralık’ta düzenlenecek açık artırmaya katılmak isteyenlerin, standart ödeme seçeneği 24 ay vade, %25 peşin ödeme şeklinde olacak. Peşin ödemede indirim olacak. İşte, TOKİ arsa satışı takvimi, ödeme, katılım ve taksit planı

        TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ’nin resmi duyurusuna göre 340 arsa, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak. Müzayede hem salonlarda hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

        MÜZAYEDE SALON ADRESLERİ

        İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece

        Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy, Yenimahalle

        Salonlara gelemeyenler için çevrim içi teklif verme imkânı da sunuluyor. Böylece Türkiye’nin herhangi bir yerinden katılım sağlanabiliyor.

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

        Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

        Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,

        Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.

        ARSALAR NEREDE?

        Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

        ÖDEME PLANI: PEŞİN VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

        TOKİ, arsa satışlarında peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri sunuyor.

        Standart Ödeme Seçeneği

        %25 peşin ödeme

        Kalan tutara 24 ay vade

        Peşin Ödeme İndirimi

        %100 peşin ödemelerde %20 indirim uygulanacak.

        Bu koşullar, yatırım amacıyla arsa almak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
