TOKİ, 51 farklı ilde toplam 607 arsa için satış sürecini başlatıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlarda, alıcılar yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vade ile ödeme imkanına sahip olacak. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayede oturumlarına çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Peki, TOKİ arsa satışları hangi tarihlerde yapılacak ve hangi illerdeki arsalar satışa sunulacak? İşte detaylar ve konuya dair merak edilen bilgiler...