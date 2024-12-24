TOKİ 51 ilde 607 arsa satıyor: Açık artırma saat kaçta başlıyor?
TOKİ, 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelerde, çevrim içi teklif verme seçeneği de bulunuyor. Gerçek ve tüzel kişilere açık olan açık artırmalara katılmak için katılım teminatının ödenmesi şart. Peki, hangi illerdeki arsalar satışa çıkacak? İşte, arsa satışlarıyla ilgili tüm merak edilenler...
TOKİ, 51 farklı ilde toplam 607 arsa için satış sürecini başlatıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlarda, alıcılar yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vade ile ödeme imkanına sahip olacak. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayede oturumlarına çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Peki, TOKİ arsa satışları hangi tarihlerde yapılacak ve hangi illerdeki arsalar satışa sunulacak? İşte detaylar ve konuya dair merak edilen bilgiler...
TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı iki gün sürecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;
24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.
25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.
TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.
TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.