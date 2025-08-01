TOKİ 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor: Arsa satışı ne zaman, nerede, ödeme planı nasıl?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 56 ilde toplam 642 adet arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Açık artırmalar, 5-6 Ağustos tarihlerinde hem İstanbul hem de Ankara'da fiziki olarak gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, dilerlerse müzayedeye çevrim içi ortamda da katılım sağlayarak teklif verebilecek. Satış kapsamında, alıcılara yüzde 25 peşinatla 24 ay vadeli ödeme seçeneği sunulurken, peşin ödeme yapanlara ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman olacak, online teklif süreci nasıl işliyor? İşte TOKİ arsa satış süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
TOKİ, 56 ilde yer alan toplam 642 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların arsa bedeline göre değişiklik gösteren katılım teminatını yatırması gerekiyor. Bu tutar 10 bin TL ile 21 milyon TL arasında değişiyor. Öte yandan, İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa çevrim içi olarak teklif de verilebiliyor. İşte, TOKİ arsa satışına ilişkin tüm detaylar…
TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIYOR
TOKİ, 56 ilde olmak üzere 642 arsa satıyor. Açık artırma, 5-6 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR HANGİ İLDE?
TOKİ, arsa satışını saat 10.30 şu iki adreste gerçekleştirecek;
- TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
5 Ağustos 2025 Salı Lot 001-324
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.
6 Ağustos 2025 Çarşamba Lot 325-642
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,
Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,
Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,
Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?
Alıcılar, istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacak.
ÇEVRİM İÇİ TEKLİF SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Şartname: Mavi kalemle, el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı.
Onay ve imza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve “Okudum, anladım” yazısı yer almalıdır.
Şirket katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası olmalı.
Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz, tek dosya (maksimum 10 MB) olarak gönderilmeli.
Adres: Açık ve eksiksiz yazılmalı.
Dekont: Başka yazı yazılmadan açıklama alanına adı-soyadı yazılmalı.