        TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 619 sosyal konut TOKİ Ardahan kura sonucu asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır?

        TOKİ Ardahan kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Ardahan 619 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Ardahan için kura çekimi yapıldı. Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 619 sosyal konut için hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Ardahan kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 9 Ocak 2026 TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Giriş: 10.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:31
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Ardahan’da kura çekimi gerçekleştirildi. Ardahan’ın Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçelerinde toplam 619 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Ardahan kura sonuçları TOKİ’nin resmi adresi veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ARDAHAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Ardahan kura çekimi, 9 Ocak 2026 Cuma günü Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası saat 10:00'da başladı.

        3

        TOKİ ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Ardahan kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ARDAHAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Ardahan kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ARDAHAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Ardahan’ın Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof ilçelerinde toplam 619 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 167

        Çıldır 94

        Damal 79

        Göle 100

        Hanak 100

        Posof 79

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
