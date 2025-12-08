TOKİ arsa satış takvimi: 47 ilde 340 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ, Türkiye genelinde 47 ilde yer alan toplam 340 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Arsa sahibi olmak isteyenler, satın almak istedikleri taşınmaz için yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan bedeli 24 aya varan taksitlerle ödeme imkânına sahip olacak. Ödemesini peşin yapmak isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İki gün sürecek açık artırmalar, İstanbul ve Ankara'daki müzayede salonlarında düzenlenecek; bu illerde bulunamayanlar için çevrim içi teklif verme seçeneği de sunulacak. Peki, satışa sunulan 340 arsanın ilçe ilçe dağılımı nasıl? İşte TOKİ'nin satış takvimi
TOKİ, 340 arsayı açık artırma usulüyle alıcılara sunmaya hazırlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere 47 farklı ilçede yer alan bu arsalar için, İstanbul ve Ankara’daki müzayede salonlarından teklif verilebileceği gibi çevrim içi katılım imkânı da bulunuyor. Peki, satışa çıkarılan 340 arsa hangi bölgelerde yer alıyor, ödeme koşulları nasıl uygulanacak?
TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara
İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.
ARSALAR NEREDE?
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,
- Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,
Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,
Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.