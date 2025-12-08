Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ arsa satış takvimi: 47 ilde 340 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı ve vade seçenekleri neler?

        TOKİ arsa satış takvimi: 47 ilde 340 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, Türkiye genelinde 47 ilde yer alan toplam 340 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Arsa sahibi olmak isteyenler, satın almak istedikleri taşınmaz için yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan bedeli 24 aya varan taksitlerle ödeme imkânına sahip olacak. Ödemesini peşin yapmak isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim uygulanacak. İki gün sürecek açık artırmalar, İstanbul ve Ankara'daki müzayede salonlarında düzenlenecek; bu illerde bulunamayanlar için çevrim içi teklif verme seçeneği de sunulacak. Peki, satışa sunulan 340 arsanın ilçe ilçe dağılımı nasıl? İşte TOKİ'nin satış takvimi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 340 arsayı açık artırma usulüyle alıcılara sunmaya hazırlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere 47 farklı ilçede yer alan bu arsalar için, İstanbul ve Ankara’daki müzayede salonlarından teklif verilebileceği gibi çevrim içi katılım imkânı da bulunuyor. Peki, satışa çıkarılan 340 arsa hangi bölgelerde yer alıyor, ödeme koşulları nasıl uygulanacak?

        2

        TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR

        TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

        - İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara

        İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.

        3

        ARSALAR NEREDE?

        Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,

        - Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

        Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

        Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,

        Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha