24 Ocak 2026 Cumartesi günü Aydın'da TOKİ kura heyecanı yaşandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında şehirde inşa edilecek 6 bin 973 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Peki, TOKİ Aydın kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 24 Ocak 2026 TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Aydın etabının kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 24 Ocak 2026 Cumartesi günü çekildi. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 6 bin 973 konutun asil ve yedek listeleri netleşti. TOKİ Aydın kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 24 Ocak 2026 TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Aydın kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanı’nda yapıldı.
Saat 15.20’de başlayan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Aydın kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
AYDIN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Aydın’ın Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde toplam 6 bin 973 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Efeler) 2100
Bozdoğan 65
Buharkent 40
Çine 300
Didim 400
Germencik 300
İncirliova 300
Karacasu 50
Karpuzlu 50
Koçarlı 550
Köşk 75
Kuşadası 800
Kuyucak 100
Nazilli 950
Söke 1000
Sultanhisar 80
Yenipazar 63
TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.