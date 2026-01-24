Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 6 bin 973 sosyal konut TOKİ Aydın kura sonucu isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        24 Ocak 2026 Cumartesi günü Aydın'da TOKİ kura heyecanı yaşandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında şehirde inşa edilecek 6 bin 973 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Peki, TOKİ Aydın kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 24 Ocak 2026 TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Aydın etabının kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 24 Ocak 2026 Cumartesi günü çekildi. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 6 bin 973 konutun asil ve yedek listeleri netleşti. TOKİ Aydın kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 24 Ocak 2026 TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Aydın kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanı’nda yapıldı.

        Saat 15.20’de başlayan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Aydın kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        3

        AYDIN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Aydın’ın Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde toplam 6 bin 973 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Efeler) 2100

        Bozdoğan 65

        Buharkent 40

        Çine 300

        Didim 400

        Germencik 300

        İncirliova 300

        Karacasu 50

        Karpuzlu 50

        Koçarlı 550

        Köşk 75

        Kuşadası 800

        Kuyucak 100

        Nazilli 950

        Söke 1000

        Sultanhisar 80

        Yenipazar 63

        4

        TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

